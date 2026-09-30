Τραγικές στιγμές βίωσε γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν είδε όλα τα προσωπικά της στοιχεία να αναγράφονται πάνω σε φέιγ βολάν που άγνωστος μοίρασε στην περιοχή της Θερίσου.

Τα επίμαχα χαρτάκια βρέθηκαν πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων και περιείχαν το όνομά της, το τηλέφωνό της, τη διεύθυνσή της και απρεπείς χαρακτηρισμούς σεξιστικού χαρακτήρα.

Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές και έδωσε κατάθεση για το περιστατικό. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούν πως η ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε μια μεγάλη ακτίνα του οικισμού και έτσι οι κάμερες ασφαλείας των γύρω κτηρίων έχουν καταγράψει όλες τις ενέργειες.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν, από την πρώτη στιγμή, όλα τα στοιχεία που θα τους ωθήσουν να εξιχνιάσουν την υπόθεση, όσο πιο σύντομα γίνεται.

Πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αστυνομία έχει «κυκλώσει» δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να μοίραζαν φυλλάδια στην περιοχή. Ωστόσο, υπάρχουν υποψίες και για μία γυναίκα, η οποία ενδέχεται να κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία.

Πηγή: Creta Live