Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων για την εκλογή προέδρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν νέα πρόεδρο την Κατερίνα Κοσμαδάκη, η οποία επικράτησε με 328 ψήφους έναντι των 311 που συγκέντρωσε ο απερχόμενος πρόεδρος, Νίκος Λογοθέτης.

Στις πρώτες της δηλώσεις η νέα πρόεδρος του ΔΣΗ, που είναι και η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται στη θέση αυτή, ευχαρίστησε τους συναδέλφους της και ανέφερε ότι στόχος είναι όλοι μαζί να εργαστούν για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους δικηγόρους.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και την εκλογή μου ως προέδρου του ΔΣΗ. Η τιμή είναι μεγάλη, όπως και η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη», ανέφερε η κ. Κοσμαδάκη, συμπληρώνοντας ότι «είναι μια δικαίωση για μένα, ωστόσο θεωρώ ότι με τη συνεργασία όλων των μελών του Δ.Σ. θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους δικηγόρους του Ηρακλείου. Θέλω να προχωρήσουμε όλοι μαζί, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, με κοινό το καλό των δικηγόρων».

Συνολικά στις εκλογές ψήφισαν 678 δικηγόροι, ενώ τα έγκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 639, τα άκυρα ήταν 10, ενώ τα λευκά 29.