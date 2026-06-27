Τραγική κατάληξη είχε στο Ηράκλειο η πτώση ενός 75χρονου Γάλλου τουρίστα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης, το βράδυ της Παρασκευής 26/6.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 23:00, όταν ο ηλικιωμένος, ο οποίος παραθέριζε στην Κρήτη μαζί με τη σύζυγό του, έπεσε από το μπαλκόνι του δωματίου του που βρισκόταν στον πέμπτο όροφο του ξενοδοχείου.

Η πτώση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας κατέληξε στο κενό, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.