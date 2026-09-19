Νεκρός εντοπίστηκε Γάλλος τουρίστας ανοιχτά της παραλίας του Μαδέ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το σκάφος του Λιμενικού Ηρακλείου εντόπισε τη σορό του ηλικιωμένου, ρίχνοντας τραγική «αυλαία» στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Ο Γάλλος είχε επισκεφτεί το νησί με τη σύζυγό του για διακοπές και πριν από λίγες ώρες τα ίχνη του εξαφανίστηκαν, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στη θάλασσα όσο και από αέρος στην παραλία του Μαδέ, καθώς τα προσωπικά του αντικείμενα είχαν βρεθεί εκεί προηγουμένως.

Ώρες μετά, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν με τραγικό τρόπο και οι διακοπές του ζευγαριού στην Κρήτη είχαν την πιο δραματική κατάληξη.

Πηγή: Creta 24