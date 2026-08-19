Ένας 85χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Τρίτης (18/08) σε χωράφι της οικογένειάς του στις Αμουργέλλες του δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο άτυχος ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον 56χρονο γιο του, πεσμένος δίπλα στο αγροτικό μηχάνημα που οδηγούσε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το όχημα προσέκρουσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ελαιόδεντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.