Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/9) στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου λίγο πριν τον κόμβο που καταλήγει η οδός Γιαμαλάκη, όταν ένας οδηγός Ι.Χ. στην προσπάθειά του να στρίψει, έκανε λάθος με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός πορείας και να βρεθεί στον αέρα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το αυτοκίνητο σταμάτησε απότομα στο ψηλό κράσπεδο και ακινητοποιήθηκε, με το μπροστινό μέρος του να κρέμεται επικίνδυνα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν στο σημείο, καθώς η εικόνα του οχήματος να «αιωρείται» πάνω από το δρόμο ήταν άκρως εντυπωσιακή και ανησυχητική.