Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε οδηγός φορτηγού, το πρωί της Τρίτης (10/3), λέγοντας ότι «έπεσε» θύμα ένοπλης ληστείας από άγνωστους άνδρες στη γέφυρα του Τομπρούκ, στην περιοχή του Καρτερού.

Του έκλεισαν το δρόμο με αγροτικό και τον απείλησαν με όπλο

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 44χρονος οδηγός μετέφερε με το φορτηγό του γεωργικά μηχανήματα προς την Ιεράπετρα. Στη διάρκεια της διαδρομής, ένα αγροτικό του έκλεισε τον δρόμο και δυο άνδρες που βγήκαν από το όχημα τον ακινητοποίησαν, του έσπασαν το τζάμι και τον απείλησαν με όπλο.

Τους παρέδωσε κουτί με χρήματα

Τότε ο 44χρονος, σύμφωνα πάντα με τα όσα έχει αναφέρει στις αστυνομικές Αρχές, έδωσε στους δύο άνδρες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ένα χάρτινο κουτί, σφραγισμένο, το οποίο περιείχε απροσδιόριστο χρηματικό ποσό.

Οι δράστες πήραν το κουτί και τράπηκαν σε φυγή με το όχημά τους, το οποίο οδηγούσε τρίτο άτομο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την υπόθεση.

