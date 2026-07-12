Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 12 Ιουλίου στον δρόμο από Χερσόνησο προς Ηράκλειο στην Κρήτη.

Ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του σε στροφή, κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια ξέφρενη πορεία στον παράδρομο.

Παρέσυρε και διέλυσε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Δείτε εικόνες από τα οχήματα που έγιναν άμορφες μάζες σιδερικών:

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ένα εκ των οχημάτων που «σάρωσε» κατέληξε να ανατραπεί, ενώ ακόμη τρία ΙΧ υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο με σκοπό να παραλάβει τους τρεις επιβαίνοντες του ΙΧ που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι τρεις ήταν καλά στην υγεία τους.

Πηγή: Creta 24