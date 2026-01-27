Μια τραγωδία χωρίς τέλος βιώνουν οκτώ ανήλικα παιδιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς έχουν μείνει χωρίς οικογενειακή αγκαλιά και φροντίδα, αφού οι γονείς τους, η 32χρονη μητέρα και ο 44χρονος πατέρας αλλά και πατριός για κάποια από αυτά, βρίσκονται στη φυλακή. Μάλιστα η καταγγελία που οδήγησε στη φυλακή τους δύο γονείς ήταν η έβδομη κατά σειρά, καθώς είχαν προηγηθεί άλλες έξι από το «Χαμόγελο του Παιδιού», για συστηματική κακοποίηση των 8 ανηλίκων παιδιών, από τους γονείς που είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, η πρώτη καταγγελία με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2022 είχε την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ», για να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες στις 12 Μαΐου 2022, στις 4 Ιουνίου 2024, στις 19 Ιανουαρίου 2025, στις 12 Μαΐου 2025, στις 9 Νοεμβρίου 2025 και η έβδομη την 1η Δεκεμβρίου 2025 όταν εστάλη αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ», η οποία αφορούσε στη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών.

Μάλιστα έπειτα από κλήσεις που είχαν κάνει γείτονες στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει σχετικά και την Άμεση Δράση.

Τα οκτώ ανήλικα παιδιά αναζητούν στέγη και μέχρι να αποφασίσει η Πολιτεία για την τύχη τους, φιλοξενούνται από χθες Δευτέρα (26/1) στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Πρόκειται για την εξέλιξη μιας τραγικής υπόθεσης που αποκαλύφθηκε πριν από μερικούς μήνες στο Ηράκλειο, όταν, έπειτα από καταγγελίες γειτόνων, αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Α.Τ. προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γονέων. Οι γονείς είναι ήδη προφυλακισμένοι. Τα παιδιά με τους δύο γονείς διέμεναν στις εργατικές κατοικίες του Ηρακλείου Κρήτης, μέχρι τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ενώ στη συνέχεια την ευθύνη τους ανέλαβε ο παππούς τους.

Την ευθύνη προστασίας των παιδιών ανέλαβε από την πρώτη στιγμή ο πατέρας της προφυλακισμένης γυναίκας. Ο 66χρονος παππούς των παιδιών, που διέμενε μόνιμα στην Κύπρο, εγκατέλειψε τα πάντα και μετέβη στο Ηράκλειο προκειμένου να φροντίσει τα εγγόνια του.

Ωστόσο, από χθες Δευτέρα βρίσκεται στα κρατητήρια, καθώς η ανήλικη εγγονή του τον κατήγγειλε ότι χτύπησε το τρίχρονο αδερφάκι της. Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται όταν ο ίδιος τηλεφώνησε στην αστυνομία, αναφέροντας ότι η 15χρονη εγγονή του επιθυμεί να φύγει από το σπίτι και να μείνει με τη δεύτερη γιαγιά της.

Συγκεκριμένα, η ανήλικη ήθελε να μεταβεί στο σπίτι της μητέρας του πατριού της, καθώς ο προφυλακισμένος άνδρας δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας.

Η 15χρονη φέρεται να δήλωσε ότι ο παππούς της είχε στο παρελθόν ασκήσει βία και σε άλλα αδερφάκια της. Ο 66χρονος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι άφησε πίσω τη ζωή του στην Κύπρο αποκλειστικά για να βοηθήσει τα εγγόνια του.

Το τρίχρονο παιδί θα εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.