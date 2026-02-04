Σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 3/02, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν επτά ανήλικοι φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο άνδρες, ηλικίας 51 και 39 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, το περιστατικό έγινε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στον Πόρο.

Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, χτύπησαν τα θύματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ τους πέταξαν πέτρες και ξύλα.

Η Αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη των επτά ανηλίκων, αλλά και τεσσάρων γονέων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρεις κηδεμόνες των ανηλίκων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες (03.02.2026) σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, επτά (7) ανήλικοι κατηγορούμενοι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος δύο ημεδαπών. Επιπλέον συνελήφθησαν και τέσσερις (4) κηδεμόνες κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι χτύπησαν με τα χέρια και τα πόδια καθώς και με τη χρήση ξύλων και πετρών δύο ημεδαπούς, ηλικίας 51 και 39 ετών προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Από προστρέξαντες αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άμεσα οι επτά ανήλικοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Επιπλέον συνελήφθησαν τέσσερις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνονται ακόμα τρεις (3) κηδεμόνες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.»