Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του μικρού Άγγελου από κακοποίηση αποφάσισε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, ολοκληρώνοντας την ακροαματική διαδικασία. Το δικαστήριο τούς έκρινε ομόφωνα ένοχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη βλάβη κατά συναυτουργία, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή -για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι- και παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.

Όσον αφορά τον 45χρονο, τον έκρινε επιπλέον ένοχο για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά αθώο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Απέρριψε, δε, τον ισχυρισμό για μειωμένο καταλογισμό της μητέρας, από την πλευρά της υπεράσπισής της.

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου αποφάσισε την αθωότητα του βιολογικού πατέρα του παιδιού, ο οποίος κατηγορείτο για κακοποίηση σε προγενέστερο χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι το τριών ετών αγοράκι είχε μεταφερθεί στις 26 Ιανουαρίου 2025 στο ΠΑΓΝΗ, βαριά κακοποιημένο όπως είχε διαπιστωθεί, ενώ είχε νοσηλευτεί για μέρες στη ΜΕΘ Παίδων. Επίσης, με απόφαση της γιαγιάς του πραγματοποιήθηκε δωρεά οργάνων όταν διαπιστώθηκε μετά από ειδική εξέταση και τεστ πως το παιδί ήταν εγκεφαλικά νεκρό.

Η διαδικασία για τα ελαφρυντικά και την ποινή βρίσκεται σε εξέλιξη.