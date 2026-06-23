Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο Κρήτης, τάχθηκε κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στην περιοχή των Αθανάτων.

Η πολύωρη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία δεκάδων κατοίκων των Αθανάτων και των γύρω περιοχών, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στον σχεδιασμό της συγκεκριμένης χωροθέτησης, υποστηρίζοντας ότι η τοπική κοινωνία δεν ενημερώθηκε ούτε συμμετείχε σε οποιαδήποτε διαδικασία διαβούλευσης.

Καλοκαιρινός: «Απαιτείται σχεδιασμός και υπευθυνότητα»

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, σημείωσε ότι το μεταναστευτικό συνιστά μια σύνθετη πρόκληση που απαιτεί οργανωμένη διαχείριση και σοβαρό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, η έλλειψη κατάλληλων χώρων υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας ενδέχεται να προκαλέσει ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα δεδομένα και οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε με ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στην υπεράσπιση των συμφερόντων του Ηρακλείου, ανεξαρτήτως του προσωπικού πολιτικού κόστους.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι το Ηράκλειο αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες περιοχές για τη φιλοξενία μιας τέτοιας δομής, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών και των πιέσεων που ήδη αντιμετωπίζει, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο σχεδιασμό από την κεντρική διοίκηση.

Αυτοψία στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη

Απαντώντας στις ανησυχίες των κατοίκων, ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Νίκος Γιαλιτάκης, ανακοίνωσε ότι κλιμάκιο της υπηρεσίας θα πραγματοποιήσει την Τρίτη αυτοψία στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη.

Όπως διευκρίνισε, εφόσον διαπιστωθούν πολεοδομικές παραβάσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις στον χώρο, θα εφαρμοστούν όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Πυρά της αντιπολίτευσης και παρέμβαση κατοίκων

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης επέκριναν τόσο τη δημοτική αρχή όσο και την κυβερνητική διαχείριση του ζητήματος, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη χωροθέτηση και καταθέτοντας τις δικές τους επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό.

Την άμεση διακοπή των εργασιών στις εγκαταστάσεις ζήτησε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, Θανάσης Σακκούδης, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στην Πολεοδομία για τον έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου και τη διερεύνηση του κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη χρήση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αναφορές περί ξενοφοβικών αντιδράσεων αδικούν τους κατοίκους, οι οποίοι όπως είπε, ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις για το μέλλον της περιοχής τους.

Διακοπή της συνεδρίασης λόγω έντασης

Το κλίμα στη συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις πολιτών να προκαλούν επανειλημμένες εντάσεις στην αίθουσα. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναγκάστηκε να προειδοποιήσει ότι, αν συνεχιστούν οι διακοπές, η συνεδρίαση θα αναβληθεί και θα οριστεί νέα ημερομηνία συνέχισής της.

Ιδιαίτερη ένταση προκλήθηκε κατά την τοποθέτηση του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρη Δουλουφάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το μεταναστευτικό ζήτημα αποτέλεσμα πολέμων και φτώχειας.

«Η αγανάκτηση των πολιτών είναι δικαιολογημένη, επειδή επί χρόνια βλέπουν τις περιοχές τους να στερούνται βασικές υποδομές. Όμως, ο στόχος της διαμαρτυρίας δεν πρέπει να είναι οι κατατρεγμένοι άνθρωποι, αλλά οι πολιτικές που οδηγούν στον ξεριζωμό», ανέφερε, ζητώντας αξιοπρεπείς δομές που δεν θα επιβαρύνουν ούτε τους κατοίκους ούτε τους ίδιους τους μετανάστες.

«Ο πόλεμος και η φτώχια δημιουργεί αυτό το ξεριζωμό. Δικαιολογημένη αγανάκτηση, γιατί βλέπετε χρόνια τις περιοχές να στερούνται βασικές υποδομές. Η αγανάκτηση αυτή πρέπει, όμως, να έχει στόχο όχι τους κατατρεγμένους, αλλά αυτούς που ασκούν πολιτική που οδηγεί κάποιους ανθρώπους στο ξεριζωμό. Διεκδικούμε αξιοπρεπείς δομές που να μην δημιουργεί πρόβλημα ούτε σε μετανάστες ούτε στους κατοίκους», ανέφερε συγκεκριμένα ο Δημήτρης Δουλουφάκης.

Η παρέμβασή του προκάλεσε αντιδράσεις από μέρος των διαμαρτυρόμενων, οι οποίοι φώναξαν «να τους πάρετε σπίτι σας», με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί για περίπου δέκα λεπτά.

Την αλληλεγγύη τους προς τους κατοίκους των Αθανάτων και των γύρω περιοχών εξέφρασαν οι Μιχάλης Καραμαλάκης και Μαρία Καναβάκη, οι οποίοι άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε η διαδικασία.

Όπως τόνισαν, η έλλειψη διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες και ο αιφνιδιασμός των κατοίκων έχουν συμβάλει στην όξυνση του κλίματος, ενώ υπογράμμισαν ότι τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με διάλογο, διαφάνεια και τη συμμετοχή των τοπικών φορέων.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στους Αθανάτους

Οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών συνέχισαν και το Σαββατοκύριακο τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, επαναλαμβάνοντας ότι η απόφαση για τη χωροθέτηση της δομής προχώρησε χωρίς διάλογο με την τοπική κοινωνία και χωρίς επαρκείς εγγυήσεις για τις υποδομές και την ασφάλεια της περιοχής.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών τους βρίσκεται η διασφάλιση ότι η δομή θα λειτουργήσει αποκλειστικά ως χώρος ολιγοήμερης φιλοξενίας, εκφράζοντας παράλληλα τον φόβο ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μόνιμη εγκατάσταση ή σε ένα de facto hotspot.

Στις αντιδράσεις συμμετέχουν και επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι ζητούν σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο λειτουργίας της δομής και τις πιθανές επιπτώσεις στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της ευρύτερης περιοχής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με την ομόφωνη απόφαση έκδοσης ψηφίσματος κατά της χωροθέτησης της δομής στους Αθανάτους, ενώ οι κινητοποιήσεις των κατοίκων αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: neakriti