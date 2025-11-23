Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση Νέος Ηρόδοτος – Θέρισος για την Α2 τοπική κατηγορία Ηρακλείου.

Στο 38΄ ο τερματοφύλακας της Θερίσου, Γιάννης Γεναράκης, δέχτηκε επίθεση από οπαδό που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση η Θέρισος, ο παίκτης χτύπησε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και αναρρώνει.

Mάλιστα, το επίσης περίεργο είναι ότι ο διαιτητής Γαρεφαλάκης δεν διέκοψε οριστικά το παιχνίδι, το οποίο μετά από προσωρινή διακοπή ολοκληρώθηκε.

Η ανακοίνωση της Θερίσου

«Η ομάδα της Θέρισου, σε πρώτη φάση, θα ήθελε να εκφράσει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τους ποδοσφαιριστές του Ηροδότου αλλά και προς τους παράγοντες της ομάδας της Νέας Αλικαρνασσού που βρίσκονταν στο γήπεδο, για τη στάση και τη συμπαράστασή τους απέναντι στον τερματοφύλακά μας, Ιωάννη Γεναράκη. Ο ποδοσφαιριστής μας δέχθηκε αναίτια, στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, δύο χτυπήματα στο πρόσωπο από οπαδό της αντίπαλης ομάδας ο οποίος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο.

Θα μπορούσαμε, εφόσον το επιθυμούσαμε, να επικαλεστούμε τραυματισμό του ποδοσφαιριστή μας, ζαλάδα ή οποιοδήποτε σύμπτωμα που θα οδηγούσε στη διακοπή του αγώνα. Δεν το πράξαμε, ούτε και σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα έθετε υπό αμφισβήτηση το κύρος της αναμέτρησης. Ωστόσο, θεωρούμε πως όσοι έχουν τις τύχες αυτού του, κατά τα άλλα, άμοιρου αθλήματος στα χέρια τους, οφείλουν να σκεφτούν σοβαρά την ανάγκη για αυτόματη και οριστική διακοπή σε παρόμοια περιστατικά, αν πραγματικά θέλουμε να αντιμετωπιστεί η βία στα γήπεδα.

Επιπλέον, θα θέλαμε εκ μέρους όλης της ομάδας να ευχηθούμε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τερματοφύλακά μας. Μετά τη διακοπή, σε μια φάση που δεν προήλθε από επαφή με αντίπαλο, χτύπησε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και αναρρώνει.

Η Θέρισος θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή βίας, προτάσσοντας τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και το πραγματικό πνεύμα του αθλητισμού».