Εμφανώς καλύτερη είναι η εικόνα από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, σε αποθήκη ξυλείας-χαρτικών στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Χωστός, στο Δήμο Ηρακλείου. Σε δηλώσεις του ο Συντονιστής Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Μιχάλης Σεληνιωτάκης ανέφερε ότι επρόκειτο εξαρχής για μια μεγάλης έκτασης πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, εξαιτίας τον εύφλεκτων υλικών.

«Από την πρώτη στιγμή η υπηρεσία μας κινητοποιήθηκε άμεσα και λόγω της φύσης και της ανάγκης της φωτιάς, τέθηκε σε γενική επιφυλακή το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού όλης της Κρήτης» είπε χαρακτηριστικά ενώ συμπλήρωσε ότι στη μεγάλη επιχείρηση που ενισχύονταν συνεχώς σε δυνάμεις, ο αριθμός των πυροσβεστών έφτασε τους 100 ενώ στο σημείο εκτός από το εναέριο μέσο που έκανε ρίψεις νερού, βρέθηκαν 20 μεγάλα υδροφόρα πυροσβεστικά, βραχιονοφόρο όχημα, ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ , ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης ΕΜΑΚ, όπως και υδροφόρες και μέσα μέσα από την Περιφέρεια και Δήμους, που ενίσχυσαν την προσπάθεια κατάσβεσης.

«Οφείλουμε να δώσουμε τα εύσημα και τα συγχαρητήρια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που από τα πρώτα λεπτά βρέθηκε εδώ και έχει καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης που επίσης δήλωσε ότι εκτός από την επιχείρηση από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά, ολοσχερώς καταστράφηκε μία ακόμη επιχείρηση με ηλεκτρολογικά υλικά, ενώ υπέστησαν ζημιές και τρία τουλάχιστον σπίτια που γειτνίαζαν με την επιχείρηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δυνάμεις της θα παραμείνουν για όσο χρειαστεί στο σημείο, για την περίπτωση αναζωπύρωσης.