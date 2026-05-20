Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πολύωρη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου, και ενώ είχε ήδη περάσει τα μεσάνυχτα ύστερα από σχεδόν έξι ώρες συζήτησης, μέλη της Αναρχικής ομάδας του Ρουβίκωνα, εμφανίστηκαν στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» του δημαρχείου της Λότζια, πραγματοποιώντας παρέμβαση για το ζήτημα της καθαριότητας και της διαχείρισης απορριμμάτων στην πόλη.

Η κίνηση έγινε σε ήρεμο κλίμα γύρω στις 00:00, με τα μέλη της ομάδας να ξεδιπλώνουν πανό στο οποίο αναγραφόταν: «Κάνατε το Ηράκλειο χωματερή – Έχετε ευθύνη όλοι οι θεσμοί».

Την ίδια ώρα κρατούσαν σακούλες με απορρίμματα, τα οποία όπως ανάφεραν τα είχαν μαζέψει από τους γύρω δρόμους του Δημαρχείου.

«Τα έργα γίνονται για το συμφέρον του ιδιώτη»

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, εκπρόσωπος της ομάδας έθεσε σειρά ζητημάτων που αφορούν την εικόνα της πόλης, με βασικό επίκεντρο την καθαριότητα αλλά και την απόφαση για ανάθεση μέρους της αποκομιδής σε ιδιώτη.

«Ό,τι έργα κάνετε έχουν σκοπό το συμφέρον του ιδιώτη και όχι το συμφέρον του πολίτη και αυτό πρέπει να αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειρωνεία από τον Δήμαρχο Ηρακλείου

Η παρέμβαση έγινε μπροστά στους δημοτικούς συμβούλους και στους παρευρισκόμενους στην αίθουσα, χωρίς να υπάρξει ένταση ή αντιδράσεις, ενώ ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, τόσο για την ίδια την παρέμβαση, όσο και για το ότι μέλος του Ρουβίκωνα του έθεσε το θέμα της ανυπαρξίας του δήμου και τις προσωπικές ευθύνες του ίδιου του δημάρχου, αρκέστηκε σε μία ειρωνική δήλωση λέγοντας χαρακτηριστικά για τον νεαρό που μίλησε: «φοβήθηκα πως θα πάθει έμφραγμα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα Ηρακλείου

«Το βράδυ της Δευτέρας 19 Μάη παρευρεθήκαμε στον απολογισμό πεπραγμένων του Δήμου Ηρακλείου και τοποθετηθήκαμε για την άθλια κατάσταση που βρίσκεται η πόλη με ευθύνη της παρούσας αλλά και των πρότερων Δημοτικών Αρχών.

Πέρα από την φανφάρα και τις ετεροκολακείες των διαφόρων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ένα έγινε σαφές: Ο γιαλός δεν είναι στραβός.

Το Ηράκλειο , το 2026, μια πόλη σχεδόν 200 χιλιάδων κατοίκων δεν έχει τρεχούμενο νερό λες και βρίσκεται στο μέσο της Σαχάρα.

Τα σκουπίδια δημιουργούν σωρούς που θυμίζουν τη Νάπολη όταν την διαχείριση σκουπιδιών την έλεγχε η τοπική μαφία.

Η καθημερινότητα μέσα στην πόλη ασθμαίνει καθώς ο υπερτουρισμός και η κερδοσκοπική ανάπτυξη έχουν προτεραιότητα.

Παρόλα αυτά η δημοτική αρχή είναι πολύ περήφανη για το έργο της:

Το 2024 απέλυσαν 129 εργαζομένους στην καθαριότητα οι οποίοι κάλυπταν πάγιες ανάγκες με την δικαιολογία ότι “λεφτά δεν υπάρχουν”. Μετά από ελάχιστο καιρό λεφτά εμφανίστηκαν ώστε η εταιρία ΘΑΛΗΣ συμφερόντων Βαρδινογιάννη να μπει στην διαχείριση των απορριμμάτων με αντίτιμο 8 εκ. Ευρώ.

Μήπως αυτό έχει να κάνει με την αύξηση 48.5% των δημοτικών τελών το 2025;

Παρόλα αυτά, χθες, έγιναν 150 οχτάμηνες προσλήψεις εργαζομένων στην καθαριότητα.

Το παράλογο της υπόθεσης είναι ότι οι Ηρακλειώτες πληρώνουν ακόμη μια φορά διπλά και καθαριότητα δεν έχουν. Υπάρχουν περιοχές της πόλης που μοιάζουν εγκαταλελειμμένες χρόνια.

Να γίνουν άμεσες μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα για να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες του Ηρακλείου και να σταματήσει το άρμεγμα των Ηρακλειωτών για τα συμφέροντα του κάθε ιδιώτη καρχαρία!

Παράλληλα οι αναπλάσεις δίνουν και παίρνουν.

Μετά την αποκάλυψη ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα ελέγχουν προς όφελος τους την στάθμευση με δικαστικές κινήσεις εναντίων του δημοσίου συμφέροντος, ο δήμαρχος Καλοκαιρινός πρότεινε την χειρότερη λύση. Να μπει ξανά στο τραπέζι η κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ κάτω από το πάρκο Γεωργιάδη, του μοναδικού πνεύμονα πρασίνου εντός των τειχών.

Ο ίδιος ο πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων δήλωσε πρόσφατα ότι πρέπει να βγει από το συρτάρι η μελέτη δημιουργίας υπογείου πάρκινγκ σε αυτό το σημείο. Αυτό θα σήμαινε πέρα από την περιβαλλοντική καταστροφή, διατάραξη της καθημερινότητας των Ηρακλειωτών για πολλά χρόνια αλλά και το γκρέμισμα ξανά της πλατείας Ελευθερίας (που ακόμα δεν έχει μπει καν ο φωτισμός από την τελευταία ανάπλαση) και προφανώς το ξήλωμα της ανάπλασης του πάρκου.

Το ράβε-ξήλωνε τα τελευταία χρόνια έχει σαν αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην πλάτη των δημοτών χρέος 12 εκ. ευρώ. Ποσό που θα κάλυπτε την κατασκευή 3 υπογείων πάρκινγκ συνόλου 1000 θέσεων πέριξ του κέντρου του Ηρακλείου. Οι ανάδοχοι τρίβουν τα χέρια τους ξέροντας ότι αν το έργο ξηλωθεί, θα υπάρξει νέα σύμβαση.

Την ίδια στιγμή 350 θέσεις στάθμευσης είναι αναξιοποίητες στο υπόγειο του υπερκοστολογημένου Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) μετά από πιέσεις της πανελλήνιας ένωσης ιδιοκτητών πάρκινγκ.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις εργασίας για τις ανάγκες της καθαριότητας που να καλύπτουν τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.

Να εκδιωχθεί η ΘΑΛΗΣ συμφερόντων Βαρδινογιάννη χωρίς αποζημίωση. Ήδη πληρώνουμε την καθαριότητα από τα δημοτικά μας τέλη.

Τα δημοτικά τέλη να είναι πραγματικά ανταποδοτικά και αναλογικά – όχι ξεζούμισμα των μονίμων κατοίκων και των επαγγελματιών του κέντρου.

Ούτε να το σκέφτεστε για την καταστροφή του πάρκου Γεωργιάδη με το πρόσχημα της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης.

Ούτε να σκέφτεστε για το γκρέμισμα της Πλατείας Ελευθερίας ξανά, την στιγμή μάλιστα που το έργο δεν έχει καν παραδοθεί.

Να σταματήσει το ράβε-ξήλωνε χωρίς master plan που σαν αποτέλεσμα έχει μόνο την εξυπηρέτηση συμφερόντων των μεγαλοεργολάβων και των παρατρεχάμενων της Λότζιας και το μόνο που προκαλούν είναι η διατάραξη και ο εκ διωγμός των μόνιμων κατοίκων του κέντρου.

Αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών μας και όχι για τις πισίνες και τον μαζικό τουρισμό γύρω από την πόλη. Ούτε να το σκεφτείτε για ιδιωτικοποίηση.

Να εξηγήσει ο δήμαρχος Καλοκαιρινός γιατί δεν υπάρχει ασυμβίβαστο στην περίπτωση του ως ταυτόχρονα προέδρου την Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού και Δημάρχου.

Αποδεδειγμένα στους αναπλαθέντες δρόμους όπου το ίδρυμα στο οποίο είναι πρόεδρος νοικιάζει επαγγελματική στέγη, οι τιμές έχουν πολλαπλασιαστεί και η οικονομική δραστηριότητα έχει καταρρεύσει.

Να ανοίξει άμεσα το υπόγειο κλειδωμένο πάρκινγκ του ΠΣΚΗ και να παρέχεται δωρεάν στάθμευση για τους πολίτες του Ηρακλείου. Το ΠΣΚΗ έχει κοστίσει τρεις φορές πάνω από την αρχική μελέτη και αυτό το έχουμε πληρώσει ήδη οι δημότες του Ηράκλειου.

Ρουβίκωνας»