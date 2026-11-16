Συγκλονίζει η τραγωδία στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, όπου ένα παιδί μόλις 18 μηνών έχασε τη ζωή του αφού φέρεται να κατάπιε βενζίνη μέσα στο σπίτι του.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αγοράκι απέκτησε πρόσβαση στο καύσιμο, ενώ οι δύο γονείς του έχουν συλληφθεί και η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί επισήμως οι κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

Τι φέρεται να είπε η μητέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Cretalive και αναπαράγουν άλλα μέσα, η μητέρα του παιδιού, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, φέρεται να ανέφερε ότι απομακρύνθηκε για λίγα λεπτά για να πάει στην τουαλέτα.

Όπως φέρεται να περιέγραψε, την ώρα που εκείνη έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα, το αγοράκι ενδέχεται να εντόπισε ένα μικρό μπουκάλι με βενζίνη σε χαμηλό ντουλάπι και να ήπιε από το περιεχόμενό του χωρίς η ίδια να αντιληφθεί εγκαίρως τι συνέβαινε.

Το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν πώς βρέθηκε το δοχείο με το καύσιμο σε σημείο προσβάσιμο από ένα τόσο μικρό παιδί και ποιος είχε την επίβλεψή του τη στιγμή του περιστατικού.

Η μάχη των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ

Μόλις οι γονείς αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γιατροί κινητοποιήθηκαν αμέσως, το 18 μηνών αγοράκι διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων, όπου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έδωσε μάχη για να το κρατήσει στη ζωή.

Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του ΠΑΓΝΗ, Στέλιο Κτενιαδάκη, οι γιατροί κατέβαλαν από την πρώτη στιγμή μεγάλες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασής του.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την εντατική νοσηλεία, το παιδί δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου.

Συνελήφθησαν οι γονείς

Μετά την τραγική κατάληξη, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων.

Η προανάκριση έχει περάσει στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη.

Οι γονείς επρόκειτο να καταθέσουν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως το ακριβές αδίκημα για το οποίο θα κληθούν να λογοδοτήσουν, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το κρίσιμο ερώτημα

Το βασικό ερώτημα που καλούνται τώρα να απαντήσουν οι Αρχές είναι πώς ένα παιδί 18 μηνών κατάφερε να βρει και να ανοίξει δοχείο που περιείχε βενζίνη.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τη διάταξη του χώρου, το σημείο όπου φυλασσόταν το μπουκάλι, τις συνθήκες επίβλεψης του παιδιού και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στα λεπτά που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Η έρευνα συνεχίζεται, την ώρα που η τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο του 18 μηνών παιδιού.