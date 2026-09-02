Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 31 Αυγούστου, στην περιοχή του Γιόφυρου στο Ηράκλειο, φέρνοντας στο προσκήνιο την επικίνδυνη συμπεριφορά ενός 40χρονου κρεοπώλη από χωριό του Δήμου Μαλεβιζίου.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση, ο 40χρονος καταγγέλλεται ότι παρακολουθούσε συστηματικά και παρενοχλούσε την 38χρονη πρώην σύντροφό του. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν την εντόπισε κατά τη διάρκεια νυχτερινής της εξόδου.

Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε βίαιη αντιπαράθεση, με τη γυναίκα να καταγγέλλει ότι ο πρώην σύζυγός της τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε στο όχημά του και προσπάθησε να την παρασύρει, με την 38χρονη να γλιτώνει την τελευταία στιγμή αποφεύγοντας την πορεία του αυτοκινήτου.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικές αρχές εξαπέλυσαν αναζητήσεις, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη του 40χρονου το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Πηγή: cretalive