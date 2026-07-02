Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού ανηλίκου που προκαλεί αποτροπιασμό σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

Μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας 8 και 11 ετών προχώρησε σε καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές για έναν 58χρονο που επιτέθηκε στο μικρότερο από τα δύο.

Πρόκειται για τον άνδρα που νοικιάζει το σπίτι στην οικογένεια, ο οποίος ενοχλήθηκε από τις φωνές των ανήλικων και φέρεται να εισέβαλε στην οικία την ώρα που η μητέρα απουσίαζε.

Επιτέθηκε στο 8χρονο, το χτύπησε στο πρόσωπο και επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι. Φωνές και μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στο σπίτι, ενώ ο 11χρονος αδελφός του έγινε μάρτυρας του τρομακτικού περιστατικού.

Ο 58χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά στα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της διατάραξης κοινής ησυχίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες στον 58χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 8χρονου, με τον συλληφθέντα να παίρνει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Πηγή: Creta Live