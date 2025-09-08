Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας άνδρας 44 ετών σε περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν το απόγευμα τις Κυριακής 7/9, στις Γούρνες Ηρακλείου, όταν ένας 44χρονος την ώρα που απολάμβανε το γεύμα του στο σπίτι πνίγηκε από ένα κομμάτι φαγητού.

Οι οικείοι του σε κατάσταση πανικού ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ με το ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο και να τον μεταφέρει στο ΠΑΓΝΗ.

Όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών και στη συνέχεια των γιατρών στο νοσοκομείο, ο 43χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.