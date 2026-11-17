Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Νέα Αλικαρνασσό στο Ηράκλειο, μετά τον τραγικό χαμό ενός βρέφους μόλις 18 μηνών, το οποίο έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής (15/11), όταν κατάπιε βενζίνη μέσα στο σπίτι του. Ο πόνος για τους γονείς είναι αβάσταχτος, με τον πατέρα του να συγκλονίζει μέσα από ένα μήνυμα αποχαιρετισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου. Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει “μπαμπά, μπαμπά!”; Ποιος θα σου φιλάει τα μαγουλάκια σου! Στο καλό καρδιά μου, καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα», έγραψε ο πατέρας, αποτυπώνοντας την ανείπωτη θλίψη του για την απώλεια του μικρού Ζαχαρία. Την ανάρτηση συνοδεύει το αγγελτήριο της κηδείας, με μια φωτογραφία του βρέφους να χαμογελά.

Το τελευταίο «αντίο» στον μικρό Ζαχαρία θα ειπωθεί σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αλικαρνασσό, όπου συγγενείς και φίλοι θα βρεθούν στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειας.

Η δημοσίευση του πατέρα:

Το χρονικό της τραγωδίας

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν το 1,5 έτους αγοράκι βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τη μητέρα του. Κάποια στιγμή, διέφυγε της προσοχής της, άνοιξε ένα ντουλάπι και περιεργάστηκε ένα μικρό μπουκάλι που περιείχε βενζίνη. Μη γνωρίζοντας τον κίνδυνο, το νήπιο ήπιε από το υγρό. Μόλις η μητέρα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, κάλεσε έντρομη το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε εσπευσμένα το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Η κατάστασή του κατά την άφιξη στο νοσοκομείο ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών που προχώρησαν σε ανάνηψη και κατάφεραν προσωρινά να το επαναφέρουν, η καρδιά του μικρού αγοριού σταμάτησε να χτυπά λίγο μετά τις 21:00.

Σε επίπεδο δικαιοσύνης, οι Αρχές προχώρησαν αρχικά στη σύλληψη των γονιών, εις βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ωστόσο, μετά την απολογία τους τη Δευτέρα (16/11), αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων. Οι έρευνες για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος απέκτησε πρόσβαση στη βενζίνη συνεχίζονται.