Σε κατάσταση προχωρημένης σήψης εντόπισε περαστικός, σε εγκαταλελειμμένο κτήριο του Ηρακλείου, το πτώμα μιας γυναίκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πτώμα φέρεται να ανήκει σε 56χρονη που ήταν υπήκοος Καναδά.

Ωστόσο, προκαλεί μεγάλη εντύπωση στις αρχές πως δεν έχει δηλωθεί καμία εξαφάνιση γυναίκας το τελευταίο διάστημα.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για την υπόθεση ενώ αναμένεται το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Την προανάκριση διενεργεί το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.