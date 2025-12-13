Με κλούβα της Αστυνομίας αλλά και με συμβατικά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. αναχώρησαν από το Αστυνομικό Μέγαρο για το Λιμάνι του Ηρακλείου οι συλληφθέντες στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δικυκλιστές της ΔΙ.ΑΣ και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνόδευσαν τα οχήματα με τους κατηγορούμενους για εγκληματική οργάνωση και για απάτη σε βάρος κοινοτικών επιδοτήσεων.

Όλοι θα μεταχθούν στην Αθήνα, λόγω αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οπότε και θα έχουμε την άσκηση ποινικών διώξεων και την παραπομπή τους ενώπιον των αρμόδιων Ανακριτικών Αρχών.

Κεντρικό πρόσωπο της δικογραφίας είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από τις Αρχάνες, Μύρων Χιλεντζάκης, ενώ στους συλληφθέντες συγκαταλέγονται στενά συγγενικά του πρόσωπα, καθώς επίσης ένας λογιστής και η δικηγόρος σύζυγός του.

