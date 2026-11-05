Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Ηράκλειο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, με φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικούς να συγκεντρώνονται στην πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια να πραγματοποιούν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Το κάλεσμα απηύθυναν φοιτητικοί σύλλογοι, ενώ στη συγκέντρωση συμμετέχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί, προβάλλοντας αιτήματα που αφορούν τόσο την κατάσταση στην εκπαίδευση όσο και ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.

Κεντρικό αίτημα των συγκεντρωμένων αποτελεί η ενίσχυση της δωρεάν δημόσιας παιδείας, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης δέχεται συστηματικές πιέσεις από τις κυβερνητικές πολιτικές.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφονται στον χώρο της Παιδείας.

Στο επίκεντρο και η ακρίβεια

Οι συμμετέχοντες δεν περιορίστηκαν, ωστόσο, αποκλειστικά στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης έθεσαν και το θέμα της οικονομικής πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, κάνοντας λόγο για φτωχοποίηση σημαντικού τμήματος της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησαν μέτρα στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, επισημαίνοντας ότι η αύξηση του κόστους ζωής επηρεάζει άμεσα τόσο τις οικογένειες όσο και τους νέους που σπουδάζουν.

Οι συγκεντρωμένοι συνέδεσαν τα αιτήματα για την Παιδεία με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση στη μόρφωση δεν μπορεί να εξετάζεται ανεξάρτητα από τις συνθήκες διαβίωσης των μαθητών, των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Πορεία στο κέντρο του Ηρακλείου

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης στην πλατεία Ελευθερίας, οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου.

Με συνθήματα και πανό, φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί συνέχισαν την κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης, επαναλαμβάνοντας τα αιτήματά τους για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, καθώς και για μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη απέναντι στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.