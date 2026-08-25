Ένα νέο, σοβαρό περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης αποκαλύπτεται στην Κρήτη, με θύμα έναν επιχειρηματία από το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Cretalive, επιτήδειοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον επιχειρηματικό τραπεζικό του λογαριασμό και μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά πραγματοποίησαν διαδοχικές μεταφορές, αφαιρώντας το ποσό των 28.000 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου.

28.000 Ευρώ σε μόλις τέσσερα λεπτά

Όπως καταγγέλλει ο επιχειρηματίας, μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό παράθυρο τεσσάρων λεπτών, εκτελέστηκαν διαδοχικές, ταχύτατες συναλλαγές.

Το συνολικό ποσό που αφαιρέθηκε από τον λογαριασμό του ανήλθε στις 28.000 ευρώ.

Ο ίδιος προέβη άμεσα σε καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία, στην συνεργαζόμενη εμπορική τράπεζα, καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Υποψίες για οργανωμένο κύκλωμα στην Κρήτη

Η υπόθεση του Ηρακλείου παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με το πρόσφατο περιστατικό στο Ρέθυμνο, όπου επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 150.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Ο Ηρακλειώτης επιχειρηματίας, έχοντας ήδη υποβάλει μήνυση, εκφράζει την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα στην περιφέρεια της Κρήτης που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει την περιπέτειά τους.

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα για το αν πρόκειται για τη δράση του ίδιου εγκληματικού δικτύου ή για διαφορετικές ομάδες χάκερ.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται στον εντοπισμό των ηλεκτρονικών ιχνών των δραστών, καθώς και στη χαρτογράφηση της διαδρομής των χρημάτων μέσω των οποίων διοχετεύθηκαν τα 28.000 ευρώ.