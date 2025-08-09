Συναγερμός σήμανε στο Ηράκλειο το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025, μετά τη σφοδρή σύγκρουση δύο μίνι βαν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προβλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο και για τον απεγκλωβισμό του έσπευσε στο σημείο η πυροσβεστική.

Επί τόπου βρέθηκε η αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ για την παραλαβή τραυματιών.

Στο σημείο επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο αλλά και ουρές χιλιομέτρων.

Πηγή: Creta24.gr