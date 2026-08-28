Σοκ προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου στο Ηράκλειο, όταν μια συνηθισμένη βραδινή βόλτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για έναν 12χρονο μαθητή. Το ανήλικο αγόρι δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο, τον οποίο είχε αναλάβει να βγάλει βόλτα μια 28χρονη γυναίκα, αδελφή του ιδιοκτήτη του ζώου.

Υπό συνθήκες που διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, η 28χρονη έχασε ξαφνικά τον έλεγχο του σκύλου, με αποτέλεσμα εκείνος να της ξεφύγει και να ορμήσει στο παιδί.

Η άμεση κινητοποίηση των παρευρισκόμενων ήταν καθοριστική για την απομάκρυνση του ζώου, ενώ ο 12χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη φροντίδα των τραυμάτων του.

Οι αστυνομικές αρχές αντέδρασαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη της 28χρονης με την κατηγορία της πλημμελούς εποπτείας ζώου.

Παράλληλα, οι συνέπειες ήταν βαρύτατες και σε διοικητικό επίπεδο, καθώς επιβλήθηκαν υψηλά χρηματικά πρόστιμα τόσο στη γυναίκα που είχε την ευθύνη του σκύλου τη στιγμή της επίθεσης, όσο και στον αδελφό της ως επίσημο ιδιοκτήτη του.