Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Μαΐου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Λίγο πριν τις 15:00, μια 28χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι, έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ειδικότερα, η νεαρή γυναίκα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα, τραυματίζοντας σοβαρά το κεφάλι της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η νεαρή γυναίκα αντιμετωπίζει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σημειώνεται, όμως, ότι δεν κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς η υγεία της δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

