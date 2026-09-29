Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 40χρονος ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελίες για παρακολούθηση νεαρών γυναικών στο Ηράκλειο, σε μία υπόθεση που πήρε ακόμη σοβαρότερη τροπή, μετά τα ψηφιακά ευρήματα στο σπίτι του.

Νωρίτερα σήμερα (29/9) το πρωί, ο 40χρονος πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθεί στην αρμόδια ανακρίτρια. Υπενθυμίζεται ότι, σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές και πλημμεληματικές διώξεις, μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και περί όπλων, καθώς και για σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, ο 40χρονος πήρε τον δρόμο για την φυλακή.

Οι παρακολουθήσεις που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο

Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες γυναικών και ενισχύθηκε στη συνέχεια από μαρτυρικές καταθέσεις, υλικό από κάμερες ασφαλείας και άλλα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, η δράση που αποδίδεται στον 40χρονο εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, με τον ίδιο να φέρεται να ακολουθούσε γυναίκες μέχρι τα σπίτια τους και να επέστρεφε επανειλημμένα έξω από αυτά.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφεται στις 14 Ιουνίου στην περιοχή της Θερίσου. Ο 40χρονος φέρεται να ακολούθησε πεζή μία γυναίκα μέχρι την κατοικία της και να παρέμεινε έξω από το σπίτι, για περίπου δύο ώρες. Σύμφωνα με την προανάκριση, φέρεται ακόμη να προκάλεσε ζημιά στη σίτα παραθύρου τουαλέτας της κατοικίας, στην οποία διέμεναν δύο γυναίκες.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη συνέχεια και σε σπίτι στον Μασταμπά, όπου ο 40χρονος φέρεται να εμφανίστηκε κατ’ επανάληψη. Στις 7 Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μπήκε παράνομα στην αυλή και στη συνέχεια στο μπαλκόνι ισόγειας κατοικίας, όπου διαμένει μια 18χρονη, και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετή ώρα, με σκοπό, σύμφωνα με την Αστυνομία, να παρακολουθεί τη γυναίκα που έμενε εκεί.

Ακόμη σοβαρότερο ήταν το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου. Ο 40χρονος ανέβηκε στο μπαλκόνι της ίδιας κατοικίας κι επιχείρησε να περάσει στο εσωτερικό από την μπαλκονόπορτα του υπνοδωματίου, ενώ η 18χρονη βρισκόταν μέσα. Έγινε όμως αντιληπτός και απομακρύνθηκε.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Αυγούστου, φέρεται να επέστρεψε στο ίδιο σπίτι και να παρακολουθεί τη γυναίκα από παράθυρο τουαλέτας, μέχρι που η παρουσία του έγινε και πάλι αντιληπτή.

Οι εμφανίσεις του, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, δεν σταμάτησαν εκεί. Στις 6 Σεπτεμβρίου μπήκε ξανά στο μπαλκόνι της ίδιας κατοικίας, ενώ η νεαρή ένοικος απουσίαζε, και κοίταζε προς το εσωτερικό, από την μπαλκονόπορτα. Το συγκεκριμένο περιστατικό φέρεται μάλιστα να καταγράφηκε από κάμερα του σπιτιού.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, επέστρεψε και πάλι στο ίδιο σημείο, και παρακολουθούσε το εσωτερικό του σπιτιού. Οι επανειλημμένες εμφανίσεις του είχαν ήδη κινητοποιήσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι αποφάσισαν να θέσουν την περιοχή υπό διακριτική επιτήρηση.

Η σύλληψη στο μπαλκόνι

Τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 40χρονο στο μπαλκόνι του σπιτιού της 18χρονης και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Κατά την ακινητοποίησή του, σύμφωνα με την Αστυνομία, αντιστάθηκε και άσκησε βία σε βάρος αστυνομικού, προκαλώντας του ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.

Τα ευρήματα στον υπολογιστή

Η έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 40χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έφερε στο φως νέα στοιχεία. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κινητό τηλέφωνο, USB και σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Κατά τον έλεγχο των ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας, ενώ βρέθηκαν και βίντεο με γυναίκες μέσα στα σπίτια τους, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν καταγραφεί από εξωτερικούς χώρους, χωρίς εκείνες να αντιλαμβάνονται ότι καταγράφονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα έχει εντοπίσει εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία, βίντεο με υλικό σκληρής σεξουαλικής κακοποίησης μικρών παιδιών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το σύνολο του ψηφιακού υλικού προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν και άλλες γυναίκες που είχαν παρακολουθηθεί ή καταγραφεί, χωρίς να το γνωρίζουν.

ΠΗΓΗ: creta24.gr