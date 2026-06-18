Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο ένας 19χρονος, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης 17/6, έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου περαστικοί εντόπισαν τον νεαρό στο έδαφος και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με κινητή μονάδα και αστυνομικές δυνάμεις. Παρά τη σφοδρή πτώση από ύψος περίπου οκτώ μέτρων, ο 19χρονος είχε τις αισθήσεις του και κατάφερε να επικοινωνήσει με τους διασώστες, δίνοντας τα στοιχεία του και περιγράφοντας ότι έπεσε από τα τείχη.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Κωνσταντίνο Δανδουλάκη, ο νεαρός είναι πολυτραυματίας, έχοντας υποστεί σοβαρές κακώσεις στον θώρακα, τη σπλήνα, το ήπαρ και τη λεκάνη.

Παρά τη βαρύτητα των τραυμάτων του, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή από αιμοδυναμικής πλευράς. Ο 19χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ και η γιατρός της κινητής μονάδας τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο 19χρονος παρέμεινε τραυματισμένος πριν εντοπιστεί από περαστικούς.

Με πληροφορίες από: neakriti.gr