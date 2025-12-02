Στις φλόγες τυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/12), φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στην Εθνική Οδό (ΒΟΑΚ) Αγίου Νικόλαου – Ηρακλείου στο ύψος του Πρασά.

Ο οδηγός του φορτηγού, που μετέφερε οπωροκηπευτικά, αντιλήφθηκε τη φωτιά στο ψυγείο και κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα και να απομακρύνει τον τράκτορα.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δέκα υπαλλήλους, οι οποίοι κατάφεραν και έσβησαν γρήγορα τη φωτιά, που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο ψυγείο.

Στο σημείο έσπευσαν και άνδρες της τροχαίας του ΒΟΑΚ, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: patris.gr