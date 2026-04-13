Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς μάντρα με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα τυλίχθηκε στις φλόγες. Ειδικότερα η φωτιά εκδηλώθηκε επί της E.O Ηρακλείου–Μοιρών και στον χώρο υπήρχαν πάνω από 80 οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες δύο ώρες αργότερα κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά, με το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να έχει ξεκινήσει έρευνα.

Σοβαρό τροχαίο την ώρα της πυρκαγιάς

Παράλληλα με την πυρκαγιά, διερχόμενοι οδηγοί που παρακολουθούσαν την επιχείρηση κατάσβεσης συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Άμεσα κλήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση των Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου

«Σε έναν χώρο στάθμευσης γεμάτο ενοικιαζόμενα οχήματα, εκεί όπου η φωτιά βρίσκει εύκολα «καύσιμο» και χρόνο για να ξεφύγει, οι συνάδελφοί μας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αντιμέτωποι με συνθήκες δύσκολες και απαιτητικές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης και έντονο θερμικό φορτίο.

Παρ’ όλα αυτά, η άμεση κινητοποίηση και ο σωστός επιχειρησιακός σχεδιασμός έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

✅ Καταφέραμε:

* Να περιορίσουμε τη φωτιά στα ήδη φλεγόμενα οχήματα.

* Να αποτρέψουμε την επέκταση στις παρακείμενες επιχειρήσεις.

* Να προλάβουμε μια εκτεταμένη καταστροφή για την περιοχή μας.

Η επιτυχία αυτή δεν ήταν θέμα τύχης. Ήταν αποτέλεσμα συντονισμού, συνεχούς εκπαίδευσης και εμπειρίας.

Είναι η απόδειξη πως όταν οι συνθήκες πιέζουν, οι Πυροσβέστες του Ηρακλείου λειτουργούν με ψυχραιμία και απόλυτο αίσθημα ευθύνης. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στον πολίτη, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία με προετοιμασία και συνεργασία.

Συγχαρητήρια στους Συναδέλφους για την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση τους».

Πηγή: Patris