Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (28/07) στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από αποκόλληση και πτώση τμημάτων από ιστορικό και διατηρητέο κτήριο που βρίσκεται στη «μικρή Έβανς», στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο βρέθηκε αμέσως ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας, Νίκος Γιαλιτάκης, συνοδευόμενος από στελέχη της Πολεοδομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Για την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών και των καταστηματαρχών της περιοχής, ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα με ειδικές κορδέλες, προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο ατυχήματος.

Αναζητείται ο ιδιοκτήτης για την άρση επικινδυνότητας

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ιστορικό κτίσμα στη «μικρή Έβανς» ανήκει σε ιδιώτη. Εφόσον η πληροφορία αυτή επιβεβαιωθεί και τυπικά από τον έλεγχο των στοιχείων, ο ιδιοκτήτης πρόκειται να ειδοποιηθεί άμεσα για να αναλάβει τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Πηγές από τη Λότζια αναφέρουν σχετικά: «Από την Πολεοδομία αναζητείται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ώστε να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες άρσης της επικινδυνότητας του κτιρίου». Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σημείο.

Πηγή: cretalive.gr