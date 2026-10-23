Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο διακομίστηκε το πρωί της Παρασκευής (23/10) ένας 48χρονος οικοδόμος, έπειτα από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Εσταυρωμένου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 09:30, όταν ο εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά εν ώρα εργασίας.

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Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε τον τραυματία στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ζωή του 48χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.