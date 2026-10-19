Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται προσωρινά τρία ανήλικα αδέλφια ηλικίας 13, 8 και 6 ετών, στον απόηχο καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία.

Η κινητοποίηση των Αρχών μετά τις εκκλήσεις των γειτόνων

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, γύρω στις 16:30, όταν περίοικοι κάλεσαν την Αστυνομία ακούγοντας φωνές, απειλές και κλάματα παιδιών από διαμέρισμα κοντά στο κέντρο της πόλης.

Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι κηδεμόνες

Σύμφωνα με το neakriti.gr, κατά την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων, τα παιδιά φέρονται να δήλωσαν πως δέχονταν φωνές και χτυπήματα. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας και του 29χρονου συντρόφου της, ο οποίος είναι και ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου κοριτσιού.

Και οι δύο συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες περί κακοποίησης.

Στο Βενιζέλειο παραμένουν τα τρία αδέλφια

Τα τρία αδέλφια παραμένουν στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να αξιολογηθούν από παιδοψυχολόγο, ώστε να ρίξουν φως στις συνθήκες διαβίωσής τους.