Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 17χρονος που κατηγορείται για το βιασμό μίας ανήλικης κοπέλας σε χωριό του Ηρακλείου.

Ο εισαγγελέας Ηρακλείου του έχει ασκήσει ήδη ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό ανηλίκου κατά συρροή, αποπλάνηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών, κατοχή πορνογραφικού υλικού, οπλοφορία κ.α., όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η patris.gr

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 4 Απριλίου η ανήλικη που έκανε την καταγγελία, συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο, απευθύνθηκε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Παρουσία ψυχολόγου η 17χρονη ανέφερε ότι το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου, ο 17χρονος που κατηγορείται, και με τον οποίο το κορίτσι διατηρούσε φιλική σχέση, την οδήγησε με το αυτοκίνητό του σε έναν υπαίθριο χώρο στο χωριό όπου μένουν. Μέσα στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την καταγγελία, αφού της αφαίρεσε τα ρούχα, προχώρησε σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα και σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, χωρίς τη συναίνεσή της.