Συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης 23χρονος ημεδαπός για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμη άνδρα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 440 γραμμάρια κοκαΐνης, 149 γραμμάρια κάνναβης, τρεις ζυγαριές και άλλα αντικείμενα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, κατόπιν αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών, με αποτέλεσμα να βρεθούν στην κατοχή του 440 γραμμάρια κοκαΐνης, σε ένα εξοχικό σπίτι στην περιοχή των Γουβών, το οποίο χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα».

Οι συχνές μετακινήσεις του 23χρονου στο συγκεκριμένο σπίτι, ο τρόπος που έμπαινε μέσα χρησιμοποιώντας ένα κρυμμένο κλειδί αλλά και οι πληροφορίες που είχαν για τη δράση του οι αστυνομικοί, τούς οδήγησαν στη σύλληψή του, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία και για έναν 26χρονο, τον ιδιοκτήτη της εξοχικής κατοικίας, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί.

Στο πλαίσιο του σχεδίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί συντόνισαν αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ο 23χρονος τη στιγμή που έβγαινε από την οικία του δεύτερου ημεδαπού και ακινητοποιήθηκε. Ακολούθησε έλεγχος στον ίδιο, στο όχημα και στις οικίες των δύο υπόπτων, όπου κατασχέθηκαν συνολικά 440,1 γραμμάρια κοκαΐνης, 129 γραμμάρια κάνναβης, 200 ευρώ, τρεις ζυγαριές ακριβείας, κινητό τηλέφωνο και ιδιόχειρες σημειώσεις. Παράλληλα, κατασχέθηκε και ΙΧΕ αυτοκίνητο που χρησιμοποιούνταν ως μέσο για τις αξιόποινες πράξεις.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.