Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν την Τρίτη (6/01) οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν σουγιάς και άλλα όπλα.

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής περαιτέρω έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς εμπλέκεται σε τρεις κλοπές, που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα δέκα ημερών. Στόχοι του ήταν ένα αρτοποιείο, ένα πρατήριο καυσίμων και ένα περίπτερο στη λεωφόρο Κνωσού.

Η εξιχνίαση ξεκίνησε από την κλοπή στο αρτοποιείο, η οποία οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του δράστη. Η συνολική λεία από τις κλοπές, εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 2.000 ευρώ.