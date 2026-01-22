Στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα προχώρησε το πρωί της Πέμπτης η Αστυνομία στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται για κλοπές σε κατοικίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας το βράδυ της Τρίτης (21/01/2026), μπήκε σε σπίτι γυναίκας στο Ηράκλειο και αναστάτωσε τον χώρο, χωρίς τελικά να προλάβει να πάρει κάτι, καθώς έγινε αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή.

Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών – Τι αποκαλύφθηκε από την έρευνα

Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ο 45χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της απόπειρας κλοπής, εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη.

Από τη συνέχεια της έρευνας προέκυψε ότι ο ίδιος άνδρας είχε διαπράξει ακόμη δύο κλοπές σε σπίτια στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025, από όπου αφαίρεσε χρήματα, κοσμήματα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: neakriti