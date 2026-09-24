Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα και στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος μίας 52χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση της ζωοκλοπής, της ανεπιτήρητης βόσκησης και της παράνομης οπλοκατοχής.

Κατά τις έρευνες σε περιοχή του Δήμου Βιάννου, οι αστυνομικοί εντόπισαν φυσίγγια, ενώ διαπίστωσαν ότι από το ποιμνιοστάσιο του 46χρονου έλειπαν 218 δηλωμένα αιγοπροβατοειδή. Παράλληλα, περισυνελέγησαν 105 ανεπιτήρητα ζώα τα οποία μεταφέρθηκαν για φύλαξη στον Δήμο Ιεράπετρας.

Ευρεία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (24/09), σε περιοχές του Δήμου Βιάννου, με στόχο την πάταξη των χρόνιων φαινομένων παραβατικότητας στην ύπαιθρο της Κρήτης.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Μεσσαράς, Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.

Ευρήματα: Φυσίγγια, «ελλείμματα» στα ζώα και ανεπιτήρητα ποίμνια

Κατά τη διάρκεια των στοχευμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και το ποιμνιοστάσιο του 46χρονου, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με σοβαρές παραβάσεις:

Στην κατοικία του 46χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 φυσίγγια, ενώ σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο ποιμνιοστάσιό του, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν τα 218 αιγοπροβατοειδή που είχε επισήμως δηλώσει στην ετήσια κτηνοτροφική του δήλωση. Επιπλέον, στην ευρύτερη ορεινή περιοχή εντοπίστηκε ανεπιτήρητο ποίμνιο 105 αιγοπροβάτων, τα οποία όπως εξακριβώθηκε ανήκουν εν μέρει στον 46χρονο και εν μέρει σε μια 52χρονη γυναίκα.

Περισυλλογή των ζώων και προανάκριση

Για την αντιμετώπιση της ανεπιτήρητης βόσκησης, οι αστυνομικές αρχές σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση προχώρησαν στην άμεση περισυλλογή των 105 ζώων. Τα αιγοπρόβατα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δήμου Ιεράπετρας για τη φύλαξή τους.

Σε βάρος του 46χρονου συλληφθέντος και της 52χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής (ανεπιτήρητα ζώα / αποκλίσεις δηλώσεων) και της νομοθεσίας περί όπλων.

Τη διενέργεια της προανάκρισης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ ο 46χρονος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.