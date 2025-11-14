Στη σύλληψη ενός 49χρονου άνδρα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του

Η σύλληψή του, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, στη διάρκεια έρευνας στην οικία του, όπου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες και κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 61 γραμμάρια κοκαΐνης και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ