Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 34χρονος στο Ηράκλειο, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του. Κατά την έρευνα οι αστυνομικοί εντόπισαν σουγιά καθώς και όπλα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 34χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις κλοπές που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου δέκα ημερών, με στόχο ένα αρτοποιείο, ένα πρατήριο καυσίμων και ένα περίπτερο στη Λεωφόρο Κνωσού. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την κλοπή στο αρτοποιείο, από την οποία οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του φερόμενου δράστη.

Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησε στην ταυτοποίηση της εμπλοκής του και στις δύο ακόμη περιπτώσεις, με τη συνολική λεία να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ. Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο 34χρονος σχετίζεται και με άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.