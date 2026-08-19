Στη σύλληψη ενός 53χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο Κρήτης προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το πρωί της Τρίτης 18 Αυγούστου.

Στην αποθήκη του καταστήματός του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από ένας τόνος αλκοολούχου υγρού αμφιβόλου ποιότητας, καθώς και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζώτου («αέριο γέλιου»).

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος διαχειριστής ποτοποιίας στην Αττική.

Τι βρέθηκε στην αποθήκη στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια νομότυπης έρευνας στον ισόγειο αποθηκευτικό χώρο του καταστήματος του 53χρονου, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών, για τα οποία δεν υπήρχαν παραστατικά ή αποδείξεις καταβολής των αναλογούντων δασμών.

Συνολικά κατασχέθηκαν 284 συσκευασίες με 1.003 λίτρα αλκοολούχου υγρού:

98 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων χωρίς την προβλεπόμενη επισήμανση.

50 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με διάφανο αλκοόλ και ενδείξεις ποτοποιίας.

24 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με αλκοολικό βαθμό 38%.

48 φιάλες του 1 λίτρου με αλκοολικό βαθμό 38%.

20 φιάλες των 1,75 λίτρων με αλκοόλ (πιθανόν βότκα) 40%.

40 φιάλες του 1 λίτρου με αλκοολικό βαθμό 40%.

4 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με διάφανο αλκοόλ.

129 φιάλες «αερίου γέλιου» για 30.000 μπαλόνια

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός παρασκευής και διάθεσης υποξειδίου του αζώτου («αέριο γέλιου»), το οποίο προοριζόταν για ψυχαγωγική χρήση από θαμώνες:

67 μεταλλικές φιάλες των 2.000 γραμμαρίων.

48 μεταλλικές φιάλες των 580 γραμμαρίων.

14 βιομηχανικές φιάλες χωρητικότητας περίπου 50 λίτρων η καθεμιά.

115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., η συνολική ποσότητα αερίου επαρκούσε για την τροφοδοσία περίπου 30.000 μπαλονιών.

Έφοδος και σε ποτοποιία στην Αττική

Καθώς σε 126 από τις κατασχεθείσες συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης ποτοποιίας με έδρα την Αττική, οι έρευνες επεκτάθηκαν άμεσα.

Στελέχη του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Μ.Ε.Ο.ΕΛ. πραγματοποίησαν έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην Αττική, διαχειριστής της οποίας είναι ο 46χρονος κατηγορούμενος.

Εκεί βρέθηκε και κατασχέθηκε μία 5λιτρη φιάλη παρόμοια με αυτές του Ηρακλείου, καθώς και άλλες 7 πεντάλιτρες φιάλες των οποίων εξετάζεται η νομιμότητα παραγωγής.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το Ελληνικό Δημόσιο προσδιορίστηκαν αρχικά στα 2.964 ευρώ, ενώ δείγματα των ποτών και του αερίου απεστάλησαν στη Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακές αναλύσεις.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.