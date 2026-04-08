Στη σύλληψη ενός ανηλίκου στο Ηράκλειο, για παραβάσεις νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων και περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, για την αποτροπή ατυχημάτων από την παράνομη κατοχή, κατασκευή, διακίνηση, εμπορία και χρήση κροτίδων, φωτοβολίδων και βεγγαλικών, ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Η σύλληψή του έγινε μετά από έρευνα στην οικία του ανηλίκου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν17 κροτίδες, ένα πιστόλι κρότου λάμψης, 2 γεμιστήρες, 2 ναυτικές φωτοβολίδες.

Επίσης, συνελήφθη 53χρονη ημεδαπή, κηδεμόνας του ανηλίκου, για παραμέληση εποπτείας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.