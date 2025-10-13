Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 41χρονος, ο οποίος φαίνεται πως είχε πάθει εμμονή με την πρώην σύντροφό του και την παρενοχλούσε συνεχώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μετά από τον χωρισμό του ζευγαριού, ο 41χρονος ακολουθούσε παντού την 41χρονη, της έστελνε μηνύματα, την παρακολουθούσε στην δουλειά και στο σπίτι της και κυριολεκτικά δεν την άφηνε να αναπνεύσει.

Μάλιστα, χθες (12/10) το βράδυ, πήγε στο σπίτι της και άρχισε να της πετάει πέτρες στα τζάμια, ενώ στην συνέχεια άρχισε να την απειλεί.

Η ίδια ένιωσε πως απειλείται η ζωή της και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 41χρονο ενώ η έντρομη γυναίκα ζήτησε και έλαβε το panic button.

Πλέον ο 41χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη καθώς έχει σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για ενδοοικογενειακή απειλή και βία.