Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται οι γονείς του 18 μηνών παιδιού που έχασε τη ζωή του έπειτα από κατάποση βενζίνης στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς προχωρά η προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Αλικαρνασσό, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία. Αμέσως μόλις γνωστοποιήθηκε το συμβάν, στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου κινητοποιήθηκαν, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο το νήπιο απέκτησε πρόσβαση στο εύφλεκτο υγρό και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το κατανάλωσε.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας αποφασίστηκε η σύλληψη των γονέων, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, καθώς παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο πώς το παιδί ήπιε τη βενζίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Neakriti, η διακομιδή του αγοριού στο νοσοκομείο έγινε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Η κινητοποίηση του προσωπικού στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ήταν άμεση, ενώ οι γονείς του παρακολουθούσαν με αγωνία τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Αρχικά, το ιατρικό επιτελείο προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας σε πρώτη φάση να το επαναφέρει. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το παιδί διασωληνώθηκε άμεσα και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Δυστυχώς, παρά τη σκληρή μάχη που έδωσαν οι γιατροί στη ΜΕΘ, το νήπιο δεν τα κατάφερε και υπέκυψε.