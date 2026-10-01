Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της δημόσιας διαπόμπευσης 52χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το creta24.gr, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση μιας 36χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην τοποθέτηση φακέλων με φέιγ βολάν σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή του Μασταμπά.

Τα έντυπα αυτά περιείχαν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, φωτογραφία και απρεπείς χαρακτηρισμούς για το θύμα.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο ενός άνδρα που φέρεται να συμμετείχε στη διανομή του υλικού, ενώ η 36χρονη που ταυτοποιήθηκε φαίνεται πως είναι γνώριμη της 52χρονης.

Βίντεο από τον άνδρα να τοποθετεί τα φέιγ βολάν στα παρμπρίζ

Η 52χρονη προσέφυγε στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αποδίδοντας την επίθεση σε προσωπική διαφορά και ερωτική αντιζηλία.

Όπως καταγγέλλεται, αυτού του περιστατικού είχαν προηγηθεί από τον περασμένο Ιούνιο συστηματικές ενοχλήσεις με μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνήματα που στόχευαν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική της ζωή.