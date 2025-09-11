Θύμα νέου τροχαίου δυστυχήματος στην Κρήτη, είναι μια 23χρονη οδηγός μηχανής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 05:00 σήμερα τα ξημερώματα, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η νεαρή οδηγός, αν και φορούσε κράνος, σκοτώθηκε ακαριαία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 23χρονη δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.

Για το δυστύχημα συνελήφθη ένας 27χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος επίσης οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και δεν φορούσε κράνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, η 23χρονη οδηγούσε τη μηχανή στον επαρχιακό δρόμο των Μαλίων προς τη Σταλίδα Ηρακλείου.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.