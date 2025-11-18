Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτο ένας 52χρονος οδηγός χθες (17/11) το πρωί, στην Επαρχιακή Οδό Πεζά – Αρκαλοχώρι, στο ύψος του Αστριτσίου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος άνδρας κινούνταν στο ρεύμα προς το Αρκαλοχώρι, όταν για άγνωστο ακόμη λόγο και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το ΙΧ που οδηγούσε ένας 53χρονος.

Στο φρικτό τροχαίο ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα. Συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στον Αντώνη Καλογεράκη στη 13:00το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, στο Νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου.

Πηγή: ΠΑΤΡΙΣ