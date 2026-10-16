Επεισοδιακή αποδείχθηκε η χθεσινοβραδινή (15/10) πτήση από το Ηράκλειο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός 25χρονου επιβάτη.

Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου που οδήγησε σε ένταση στην καμπίνα

Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έκανε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου εντός της καμπίνας και αρνήθηκε πεισματικά να συμμορφωθεί με τις επανειλημμένες υποδείξεις του πληρώματος, επιδεικνύοντας επιθετική στάση.

Καταγγελία του πληρώματος και η σύλληψη του 25χρονου

Σύμφωνα με το Neakriti.gr, η άρνησή του οδήγησε το πλήρωμα σε καταγγελία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Ο 25χρονος συνελήφθη τελικά για διατάραξη της τάξης, χάνοντας το ταξίδι του, ενώ το δρομολόγιο της πτήσης εκτελέστηκε κανονικά παρά την αναστάτωση.