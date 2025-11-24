Βαριά θλίψη επικρατεί στην Τύλισο, καθώς ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών έχασε αιφνίδια τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής, γεγονός που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του και παρουσίασε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία. Η μητέρα σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι κατέληξε στην αγκαλιά της, σύμφωνα με τον malevizioti.

Η οικογένεια, ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή, έχει ακόμη δύο παιδιά – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – και η τραγική απώλεια έχει σκορπίσει ανείπωτη οδύνη στο χωριό.